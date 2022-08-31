Сергей Калинин рассказал о слезах после финала Олимпиады в Пхёнчхане

Форвард «Трактора» Сергей Калинин вспомнил об эмоциях, окружавших финал хоккейного олимпийского турнира в 2018-м.



«Жамнов рассказывал, что сборную колотил мандраж перед финалом? Скорее всего, был, для большинства это была первая Олимпиада. Волнение присутствует перед любой важной встречей, с какой-то стороны это даже помогает. А касаемо того, что не могли отдать пас: может, пара «кексов» и была на тренировке, но вряд ли больше.



Илья Воробьёв говорил, что я плакал после финала? Да, было такое. Я больше от счастья плакал, что мы всё-таки сравняли и этот груз с плеч упал, тогда отпустило немного. У меня ещё была непростая травма плеча, и, когда мы забили, я резко вскинул руки вверх. Всё наложилось, у меня вылетело плечо, была болезненная ситуация», — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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