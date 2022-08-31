«Выпил две банки энергетика». Сергей Калинин вспомнил свой первый матч за сборную России

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин рассказал о своём дебюте за взрослую сборную России. Это произошло на чемпионате мира 2014 года в Минске.



«Я там первый матч пропустил, травму Локтионов получил, и меня пригласили. Знарок подошёл, спросил, готов ли я играть, — я ответил, что готов, и он сказал, что меня заявляет. У нас матч был с финнами, я переживал, днём не спал, выпил две банки «Ред Булл». Ту встречу я хорошо провёл, отдал и забил, это одно из ярких пятен в карьере», — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, сборная России выиграла чемпионат мира — 2014. Калинин сыграл в девяти матчах и набрал три (2+1) очка.

Полное интервью с Сергеем Калининым читайте на «Чемпионате».