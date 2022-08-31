Патрик Кейн может оказаться в «Торонто»

Североамериканский журналист Крис Джонстон поделился мнением о возможном переходе нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в «Торонто Мэйпл Лифс».
«Я понимаю, откуда идут эти слухи о переходе, но я не понимаю, как это можно осуществить и уложиться в платёжную ведомость «Торонто». Нужно обменять много ребят, чтобы освободить $ 10,5 млн для подписания Кейна», — сообщил Джонстон в эфире своего YouTube-шоу The Chris Johnston Show.
На сегодня клубный кэпхит «Торонто» составляет $ 83,9 млн, что является превышением потолка зарплат почти на $ 1,5 млн.
Самым высокооплачиваемым игроком «Мэйпл Лифс» является форвард Остон Мэттьюс с годовым окладом в $ 11,64 млн. Второе место занимает Джон Таварес, получающий $ 11 млн в год.
В прошлом сезоне «Торонто» в первом раунде плей-офф в семи матчах уступил будущему финалисту «Тампа-Бэй Лайтнинг». Канадский клуб на протяжении 18 лет не может выиграть ни одной серии в плей-офф.
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