Кожевников: если Панин покажет себя, станет лидером. Если нет — смешным ветеранчиком

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о «Салавате Юлаеве» перед стартом нового сезона КХЛ.



«Лидеры, которые тащили команду в последних регулярках, ушли, говорю о всех этих мастеровитых, но капризных легионерах во главе с Умарком, Хартикайненом и Ларсеном. Теперь лидерство в Уфе необходимо проявлять опытным россиянам. Но пока не вижу, что они осознали ситуацию и готовы вести талантливую молодёжь за собой. А без этого «зелёные дерби» не взять.



Возьмите защитника Панина. Капитан команды, опытнейший игрок – и пока не вижу у него лидерской ответственности. То гол в свои ворота забьёт, то буллит «привезёт», то – как в последнем матче с «Ак Барсом» – на ровном месте удаление заработает.



И всё это на фоне расслабухи в обычной жизни. Все эти шутки-прибаутки, ролики с собачками и прочее работают только в том случае, если в раздевалке у тебя срабатывает тумблер и ты становишься примером для молодёжи, вожаком. Особенно это важно в Уфе, где столько молодых талантов, которым для роста необходимы правильные ветераны.



Считаю, что этот сезон будет для Панина показательным. Да, в прошлые годы он собирался на плей-офф, но регулярки у него были очень средние, их в Уфе вытягивали легионеры. Теперь нужно тянуть команду и в «гладком» чемпионате. Если он сможет, то станет большим лидером. Если нет – то обычным смешным ветеранчиком, которых у нас в хоккее немало и которые много говорят, но мало делают», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.