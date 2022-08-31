Канадский ветеран Торнтон не вернётся в расположение «Флориды»

Жена бывшего нападающего «Флориды Пантерз» Джо Торнтона в своей соцсети сообщила, что муж больше не будет играть за флоридский клуб.

«Флорида, мне безумно больно прощаться! Мне нравилось время, проведённое вместе, я буду скучать!» — написала модель Табеа Пфендсак.

Официально Торнтон ещё не завершил карьеру и, возможно, продолжит выступать за один из швейцарских клубов. Сейчас хоккеист тренируется в составе «Давоса», за который он играл несколько раз по ходу локаутов в НХЛ.

Отметим, что Торнтон – один из шести игроков, сыгравший в НХЛ не менее 1700 матчей. Нападающий имеет опыт выступлений в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Флориду Пантерз».

За свою карьеру в НХЛ Джо Торнтон набрал 1539 очков, что является 12-м результатом в истории лиги.