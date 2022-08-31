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Щитов: «Салават Юлаев» поборется за третье место на Востоке

Щитов: «Салават Юлаев» поборется за третье место на Востоке
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от выступления «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ.

«Салават Юлаев» – худшая команда на Востоке по итогам предсезонки? Я считаю, что на это вообще не стоит обращать внимания. Бывает, команда выиграет на предсезонке всё, а потом провалит сезон.

В межсезонье в тренировочном процессе делается акцент на построение игры, на притирку звеньев. Тем более у «Салавата Юлаева» новый тренер и к его требованиям надо привыкнуть.

Поэтому в поражениях в межсезонье нет ничего страшного. Наоборот, перед чемпионатом накапливается небольшая злость и появляется желание реабилитироваться. Я думаю, проблем у «Салавата Юлаева» никаких не будет. У команды хороший состав. Думаю, «Салават» поборется в регулярном чемпионате за третье-четвёртое место на Востоке.

Как мне игра Джоша Хо-Сэнга? Пока рано делать выводы. Какое-то время у него уйдёт на адаптацию к чемпионату. Хороший, быстрый нападающий. Неплохо, что его ставили вместе с молодыми Башкировым и Алалыкиным, благодаря ним будет больше задора, огонька и креатива», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

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