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«Даллас» близок к подписанию новых контрактов с вратарём и вторым бомбардиром команды

«Даллас» близок к подписанию новых контрактов с вратарём и вторым бомбардиром команды
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Владелец клуба НХЛ «Даллас Старз» Том Гальярди не беспокоится из-за новых контрактов 23-летнего вратаря Джейка Эттингера и 23-летнего нападающего Джейсона Робертсона.

«Они ограниченно свободные агенты, поэтому мы не спешим, здесь нет дедлайна.

Нужно как следует подготовить эти сделки, у нас есть место под потолком зарплат, поэтому мы не беспокоимся из-за этой ситуации. Переговоры идут, и я не могу разглашать детали до момента окончательного подписания контрактов.

Возможно, мы близки к подписанию одного из них, но пока я ничего не могу сказать», – сказал Том Гальярди в интервью The Cam & Strick Podcast.

«Даллас Старз» имеет $ 10,3 млн под потолком зарплат.

По данным портала Evolving Hockey, клуб близок к подписанию с Робертсоном шестилетнего контракта со средней зарплатой $ 7,8 млн. Эттингер рассчитывает на трёхлетний контракт с зарплатой $ 4,9 млн.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Робертсон с 79 очками стал вторым бомбардиром команды, Эттингер одержал 30 побед с процентом отражённых бросков 91,21%.

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