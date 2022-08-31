«Трактор» подписал полноценные контракты с Яппаровым, Котляревским и Проскуряковым

Челябинский «Трактор» объявил о подписании полноценных контрактов с тремя хоккеистами – Ильёй Проскуряковым, Михаилом Котляревским и Ярославом Яппаровым. Хоккеисты прошли предсезонные сборы с клубом и подписали двусторонние соглашения.



35-летний Проскуряков выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2008/2009. Голкипер играл за «Металлург» (Магнитогорск), ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру», ХК «Сочи» и рижское «Динамо». В общей сложности Проскуряков провёл 371 матч, отразив в них 91,5% бросков, пропуская в среднем 2,30 шайбы за встречу. Прошедший сезон он провёл в «Ладе» (ВХЛ).



25-летний Котляревский дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/2017 в составе «Салавата Юлаева», также он выступал за команды «Спартак», «Адмирал» и «Сочи». Форвард провёл в лиге 97 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «-20».



Яппаров – воспитанник ангарского «Ермака». В сезоне-2018/2019 форвард присоединился к системе «Югры» из Ханты-Мансийска. Он выступал в ВХЛ и МХЛ, а теперь присоединился к «Трактору».

Новость по теме Капитан «Трактора»: Пулккинен сразу сказал, что остаётся в России