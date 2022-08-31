«Миннесота» подписала контракт с Сэмом Стилом
Поделиться
Как сообщает официальный сайт клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», бывший нападающий «Анахайма» Сэм Стил подписал контракт с клубом из города Сент-Пол.
Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано сроком на один год с зарплатой в $ 825 тыс.
В прошлом сезоне канадец провёл 68 матчей за «Анахайм Дакс», где в регулярном чемпионате НХЛ набрал 20 очков, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его показатель полезности «-17» при среднем игровом времени 12.18.
Стил дебютировал в НХЛ в сезоне-2018/2019. Он был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта 2016 года под общим 30-м номером.
Всего за карьеру в НХЛ на его счету 65 очков в 197 играх, в которых он забил 24 гола и отдал 41 результативную передачу.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
09:03
-
08:58
-
08:45
-
08:29
- 30 августа 2022
-
23:55
-
23:15
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:12
-
20:55
-
20:41
-
20:10
-
19:35
-
19:18
-
18:54
-
18:15
-
17:47
-
17:31
-
17:12
Партнерский контент