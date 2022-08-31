«Миннесота» подписала контракт с Сэмом Стилом

Как сообщает официальный сайт клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», бывший нападающий «Анахайма» Сэм Стил подписал контракт с клубом из города Сент-Пол.



Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано сроком на один год с зарплатой в $ 825 тыс.



В прошлом сезоне канадец провёл 68 матчей за «Анахайм Дакс», где в регулярном чемпионате НХЛ набрал 20 очков, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его показатель полезности «-17» при среднем игровом времени 12.18.



Стил дебютировал в НХЛ в сезоне-2018/2019. Он был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта 2016 года под общим 30-м номером.



Всего за карьеру в НХЛ на его счету 65 очков в 197 играх, в которых он забил 24 гола и отдал 41 результативную передачу.

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