Ялонен останется тренером сборной Финляндии до конца сезона-2023/2024

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен продлил контракт с Федерацией хоккея Финляндии и будет возглавлять команду до конца сезона-2023/2024.

«Здорово, что Юкка продолжает и что контракт был согласован так вовремя. Это даёт национальной сборной возможность сосредоточиться на будущих событиях. У нас впереди ещё один особенный сезон, когда мы во второй раз подряд будем играть за медали чемпионата мира перед домашней публикой», – цитирует генерального менеджера сборной Йере Лехтинена leijonat.

«Наряду со сборной Юкка делает большую работу для всего финского хоккея. Эта работа не обязательно видна со стороны, но она имеет огромное значение для всего финского хоккея», – цитирует председателя Хоккейной ассоциации Финляндии Харри Нуммелу leijonat.