Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023
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Сегодня, 1 сентября, стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Первый матч Фонбет чемпионата КХЛ проведут обладатель Кубка Гагарина – 2022 ЦСКА и финалист турнира «Металлург». Начало встречи в 19:00 мск.
С сезона-2022/2023 команды проведут в регулярном чемпионате рекордные 68 матчей: 42 матча каждый с каждым (21 дома, 21 в гостях); 20 игр с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях); 6 встреч в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей (3 дома, 3 в гостях).
Регулярный чемпионат завершится 26 февраля 2023 года. 1 марта начнётся розыгрыш плей-офф.
Всего в чемпионат предусмотрена одна пауза на матчи сборных – с 12 по 18 декабря 2022 года. За несколько дней до перерыва пройдёт Неделя звёзд хоккея в Челябинске.
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