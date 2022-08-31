Быков: мне всё равно, что будет с игроками сборной Швеции из КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении шведской федерации хоккея не вызывать игроков из КХЛ в национальную сборную.
«Я считаю, что нам не надо смотреть на их выходки и проблемы. Это их игроки, решение, нам нужно думать о своём и решать свои проблемы, усиливать наши позиции. А что будет с ними, мне всё равно. Зачем лезть в чужой огород?
Пострадает ли качество игры сборной Швеции после такого решения? Вы знаете, у меня это вообще никакого интереса не вызывает, это их решение. Смысл какой начинать переживать за них, если они делают такие шаги? Мы должны, я думаю, сконцентрироваться на наших проблемах, решениях, что мы должны в этой ситуации предпринять, как дальше развивать хоккей, чтобы он был на высоком уровне. И чем больше будет молодых расти и играть, чем лучше, а иностранцы пускай сами решают, поедут они или не поедут. Есть другие нации, которые по-другому относятся. Что поделаешь? Опять же нужно просто смотреть, что творится у себя», — цитирует слова Быкова издание «ВсёПроСпорт».
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