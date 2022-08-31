В руководстве НХЛ высказались о возможном участии россиян в Кубке мира — 2024

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира.

«Кубок мира – наш текущий проект, которым мы активно занимаемся. Мы постоянно общаемся с профсоюзом игроков и его представителями. Мы продвигаем проект в СМИ и общаемся с возможными спонсорами. Планируем Кубок мира в феврале 2024 года. Прямо сейчас не могу гарантировать, что он состоится, но мы ожидаем, что состоится.

Можно будет его провести с Россией, учитывая её текущее положение в мире? Это один из моментов, который мы должны взвесить. Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков? Как это можно организовать, если мы решим это сделать? Тут несколько вопросов, которые мы будем решать в рабочем порядке, но не думаю, что эти вопросы как-то помешают проведению турнира», – сказал Дэйли в подкасте 32 Thoughts.