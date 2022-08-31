«Сочи» опубликовал видео с презентации команды

Хоккейный клуб «Сочи» на официальном YouTube-канале опубликовал видео с презентации команды.

Напомним, презентация состоялась в планетарии Олимпийского парка, чтобы болельщики могли увидеть завораживающий микст музыки, света, звёздных миров и хоккея. На мероприятие игроки и тренеры «Сочи» добрались на электрокарах — одном из самых популярных видов транспорта среди гостей курорта.



Поклонники команды увидели премьеру проморолика, подготовленного к старту сезона, а затем тепло приветствовали каждого игрока, выходившего на авансцену. Игровые свитера хоккеистам вручали главный тренер Андрей Назаров и заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.



Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. «Сочи» откроет для себя регулярный чемпионат домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.