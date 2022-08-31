Спортивный директор «Салавата»: игровой авторитет Козлова помогает даже в переговорах

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Согласен ли с тем, что в предстоящем сезоне будет больше рабочих команд с учётом оттока мастеровитых иностранных игроков? Думаю, да. Но я сейчас посещаю много молодёжных турниров и могу сказать, что благодаря недавнему наплыву легионеров у нас сейчас появилось много хороших молодых пацанов 2006–2007 года рождения.

Как реагирую на критику от хейтеров в адрес скаутского? Нам, конечно, хотелось бы усилить эту работу ещё. У нас есть помощники, но в целом мы работаем сообща. Нет такого, что оставляем на откуп генеральному менеджеру. Появляется идея, она выносится на обсуждение – и мы вместе садимся и обсуждаем.

Насколько Виктор Козлов вдохновляет как главный тренер? Конечно, его игровой авторитет помогает даже в переговорах, потому что игроки смотрят, к кому они идут. Но это только аванс, а остальное – это совсем другая тренерская профессия, это каждодневная работа. Один английский тренер сказал: «В детстве я каждый матч молился за победу любимой команды, а затем понял, что, кроме бога, есть ещё тренировочный процесс и уровень состава», – цитирует Чижова Metaratings.