Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свищёв: считаю, латвийскую и шведскую федерации хоккея необходимо подвергнуть санкциям

Свищёв: считаю, латвийскую и шведскую федерации хоккея необходимо подвергнуть санкциям
Комментарии

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о главе Шведской хоккейной ассоциации Андерсе Ларссоне, который заявил, что сборная Швеции откажется от вызова игроков из Континентальной хоккейной лиги.

«Господин Ларссон подобными заявлениями и действиями наносит ущерб хоккею. Он сам признаёт, что по политическим мотивам его федерация дискриминирует собственных игроков, нарушает их право выступать за свою страну. Ни о каком развитии или защите хоккея тут даже речи не может идти. Считаю, что, как и латвийскую федерацию, Шведскую хоккейную ассоциацию необходимо подвергнуть санкциям за вмешательство политики в дела спорта.

IIHF давно пора проявить себя и принять жёсткие решения», – цитирует Свищёва ТАСС.

Кубок мира разбанит сборную России по хоккею. НХЛ не обойдётся без лучших игроков планеты Кубок мира разбанит сборную России по хоккею. НХЛ не обойдётся без лучших игроков планеты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022