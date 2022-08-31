Свищёв: считаю, латвийскую и шведскую федерации хоккея необходимо подвергнуть санкциям

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о главе Шведской хоккейной ассоциации Андерсе Ларссоне, который заявил, что сборная Швеции откажется от вызова игроков из Континентальной хоккейной лиги.
«Господин Ларссон подобными заявлениями и действиями наносит ущерб хоккею. Он сам признаёт, что по политическим мотивам его федерация дискриминирует собственных игроков, нарушает их право выступать за свою страну. Ни о каком развитии или защите хоккея тут даже речи не может идти. Считаю, что, как и латвийскую федерацию, Шведскую хоккейную ассоциацию необходимо подвергнуть санкциям за вмешательство политики в дела спорта.
IIHF давно пора проявить себя и принять жёсткие решения», – цитирует Свищёва ТАСС.
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