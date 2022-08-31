«Дурдом устроили». Фетисов — о решении Федерации хоккея Швеции не вызывать игроков из КХЛ

Легендарный советский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении Федерации хоккея Швеции о своих игроках, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. Шведов, играющих в России, не будут вызывать в национальную сборную.
«Мир сошёл с ума. Не будут они брать игроков из КХЛ в сборную — их же хоккеисты не заработают здесь денег. Швеция им за сборную не платит, поэтому, пока кто-то будет принимать решение в пользу того, где им интереснее и выгоднее играть, другие принимают решение наказывать этих игроков ни за что.
Дурдом устроили. Что им даёт сборная? Если они уйдут из клубов, но в сборную не попадут и контракта здесь уже не будет? Шведам намного выгоднее остаться в КХЛ», — приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».
Отметим, что, как отмечалось в пресс-релизе Федерации хоккея Швеции, решение будет в силе до дальнейшего уведомления. Глава ФХШ Андерс Ларссон назвал это посылом миру о фундаментальных ценностях организации.
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