Владелец «Далласа»: парни, которые могут забивать, ухватывают слишком большой кусок пирога

Владелец «Даллас Старз» Том Гальярди высказался о заработных платах в Национальной хоккейной лиге. Он раскритиковал идею выписывать игрокам большие зарплаты после того, как у них истекают контракты новичков.



«Парень в третий год по своему контракту новичка забрасывает 40 шайб, и теперь он хочет получать $ 7 млн в год. Если ты хочешь заключить долгосрочный контракт с этим хоккеистом, он потребует ещё больше. Звёзды забирают все деньги, а зарплаты ребят посередине сжимаются.



На мой взгляд, в НХЛ есть много хоккеистов, получающих $ 1 млн, но являющихся лучшими игроками, а парни, которые могут забросить шайбу в ворота, ухватывают слишком большой кусок пирога. Я не люблю такое, но таков рынок, он так работает», — сказал Гальярди в эфире The Cam & Strick Podcast.

Отметим, что у «Далласа» есть $ 10,3 млн свободного места под потолком зарплат. «Звёздам» необходимо переподписать контракты с 23-летним вратарём Джейком Эттингером и 23-летним нападающим Джейсоном Робертсоном. Как отмечает Evolving Hockey, «Даллас» близок к завершению сделки с Робертсоном — шестилетний контракт с кэпхитом $ 7,8 млн. Эттингер хочет соглашение на три года с зарплатой $ 4,9 млн.