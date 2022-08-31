Завтра, 1 сентября, стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся матчем между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом», который пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Гагарина в сезоне-2022/2023?»

Принять участие в опросе можно на сайте Quiz.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом стал московский ЦСКА. Армейцы отыгрались с 1-3 в серии с магнитогорским «Металлургом» и взяли свой второй Кубок Гагарина в истории. В последней встрече московский клуб уверенно обыграл «сталеваров» в Магнитогорске со счётом 4:1. Победный гол — на счету 42-летнего нападающего Александра Попова.