Кто выиграет Кубок Гагарина в сезоне-2022/2023?
Поделиться
Завтра, 1 сентября, стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся матчем между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом», который пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Кубок Гагарина в сезоне-2022/2023?»
Принять участие в опросе можно на сайте Quiz.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионом стал московский ЦСКА. Армейцы отыгрались с 1-3 в серии с магнитогорским «Металлургом» и взяли свой второй Кубок Гагарина в истории. В последней встрече московский клуб уверенно обыграл «сталеваров» в Магнитогорске со счётом 4:1. Победный гол — на счету 42-летнего нападающего Александра Попова.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
18:00
-
17:26
-
16:46
-
16:15
-
15:45
-
15:06
-
15:00
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:28
-
12:46
-
12:41
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
09:03
-
08:58
-
08:45
-
08:29
- 30 августа 2022
-
23:55
-
23:15
-
22:20
Партнерский контент