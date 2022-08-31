Чижов ответил на вопрос, как сложно было привезти в «Салават» американца и двух канадцев

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился мнением о работе «Салавата Юлаева» на трансферном рынке.



«Насколько всё получилось в плане комплектования состава? Мы ещё в поиске одной-двух позиций. В целом комплектование прошло нормально. Что хотели, то и получили. Уже сезон покажет, насколько хорошо получилось. Четвёртым новичком, скорее всего, станет иностранец, потому что у нас рынок уже ограниченный.



Насколько было сложно привезти американца Александра Хмелевски и двух канадцев — Джоша Хо-Сэнга и Райана Мёрфи? Трудности всегда есть, без них не бывает. Но наши технические службы хорошо сработали, получили согласие игроков и сразу же оформили документы в такое непростое время. Они приехали и чувствуют себя очень комфортно.



Потери каких игроков наиболее тяжелы для «Салавата Юлаева»? Что значит потери? У нас условно игра строилась всегда на звене финнов. У нас была непростая задача — не то чтобы заменить их, а поменять в корне всё. Это не везение, а результат успешной работы всей вертикали клуба. С помощью грамотного подхода у нас появились хорошие молодые игроки. Нам это поможет и в дальнейшем», — приводит слова Чижова Metaratings.ru.

Напомним, в начале плей-офф легионеры «Салавата» попросили клуб отпустить их. Среди иностранных игроков, покинувших уфимцев, были четверо финских хоккеистов: вратарь Юха Метсола, а также нападающие Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд и Теэму Хартикайнен. Последний был настоящим старожилом клуба, он выступал за «Салават» с 2013 года.