«Предала всю команду». Экс-хоккеист раскритиковала лидера сборной из-за поездки на свадьбу

Бывшая хоккеистка женской сборной Финляндии Рийкка Саллинен высказалась об отъезде лидера Суоми Сусанны Тапани во время чемпионата мира из расположения национальной команды из-за свадьбы подруги. Финки разгромно проиграли США — 1:6.

«Сначала я удивилась, а потом ужаснулась. Решение Сусанны Тапани покинуть команду посреди чемпионата никак не вписывается в моё понимание профессионального спорта. Я даже не могу себе представить, что такое когда-нибудь случится в сборной, что кому-то вообще придёт в голову что-то подобное. Она предала всю команду.



Я никогда не хотела пропускать ни одного дня сборов или тренировок. Просто идея пропустить матч сборной мне совершенно чужда», — приводит слова Саллинен Ilta-Sanomat.