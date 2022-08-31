«Предала всю команду». Экс-хоккеист раскритиковала лидера сборной из-за поездки на свадьбу
Поделиться
Бывшая хоккеистка женской сборной Финляндии Рийкка Саллинен высказалась об отъезде лидера Суоми Сусанны Тапани во время чемпионата мира из расположения национальной команды из-за свадьбы подруги. Финки разгромно проиграли США — 1:6.
«Сначала я удивилась, а потом ужаснулась. Решение Сусанны Тапани покинуть команду посреди чемпионата никак не вписывается в моё понимание профессионального спорта. Я даже не могу себе представить, что такое когда-нибудь случится в сборной, что кому-то вообще придёт в голову что-то подобное. Она предала всю команду.
Я никогда не хотела пропускать ни одного дня сборов или тренировок. Просто идея пропустить матч сборной мне совершенно чужда», — приводит слова Саллинен Ilta-Sanomat.
Новость по темеЛидер сборной Финляндии пропустила матч ЧМ из-за свадьбы подруги. США разгромили Суоми 6:1
Комментарии
- 31 августа 2022
-
23:26
-
22:59
-
22:25
-
21:59
-
21:33
-
21:00
-
20:30
-
19:59
-
19:34
-
18:58
-
18:33
-
18:00
-
17:26
-
16:46
-
16:15
-
15:45
-
15:06
-
15:00
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:28
-
12:46
-
12:41
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:17
Партнерский контент