Словацкий голкипер «Спартака» Патрик Рыбар показал шлем в цветах клуба

Словацкий голкипер «Спартака» Патрик Рыбар показал шлем, в котором будет играть в сезоне-2022/2023.

«Главный красно-белый аксессуар Патрика Рыбара в новом сезоне КХЛ», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, в конце июня красно-белые объявили о подписании соглашения с 28-летним вратарём Патриком Рыбаром. Контракт со словацким хоккеистом рассчитан на один год.



Сезон-2021/2022 стал для Рыбара дебютным в КХЛ. Словак выступал за минское «Динамо». За белорусский клуб вратарь принял участие в 26 матчах, в которых одержал 10 побед. В среднем за встречу Рыбар отражал 90% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.



Напомним, в феврале 2022 года голкипер принял участие в Олимпийских играх в Пекине и помог сборной Словакии добыть бронзовые медали. Рыбар вошёл в символическую сборную турнира, став лучшим по проценту отражённых бросков (96,6%) и коэффициенту надёжности (0,86).