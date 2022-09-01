Овечкин — первый по заработной плате в НХЛ среди игроков 35+ лет, Малкин — третий

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает первое место в Национальной хоккейной лиге по заработной плате среди игроков от 35 лет, сообщает CapFriendly. 36-летний капитан «столичных» имеет кэпхит в $ 9,5 млн в год.

В список, состоящий из 29 хоккеистов, также попал другой россиянин — Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз», занявший третье место. 35-летний форвард в год зарабатывает $ 6,1 млн по четырёхлетнему контракту. Вторым оказался его одноклубник, 35-летний защитник Крис Летанг. Его заработная плата также составляет $ 6,1 млн, однако его контракт рассчитан на шесть лет.

Топ-10:

1. Александр Овечкин, н «Вашингтон Кэпиталз»: 36 лет, $ 9,5 млн;

2. Крис Летанг, з «Питтсбург Пингвинз»: 35 лет, $ 6,1 млн;

3. Евгений Малкин, н «Питтсбург Пингвинз»: 35 лет, $ 6,1 млн;

4. Джо Павелски, н «Даллас Старз»: 37 лет, $ 5,5 млн;

5. Райан Сутер, н «Даллас Старз»: 37 лет, $ 3,65 млн;

6. Марк-Андре Флёри, в «Миннесота Уайлд»: 37 лет, $ 3,5 млн;

7. Джефф Картер, н «Питтсбург Пингвинз»: 37 лет, $ 3,125 млн;

8. Патрис Бержерон, н «Бостон Брюинз»: 36 лет, $ 2,5 млн;

9. Майк Смит, в «Эдмонтон Ойлерз»: 40 лет, $ 2,2 млн;

10. Алекс Голигоски, з «Миннесота Уайлд»: 36 лет, $ 2 млн.