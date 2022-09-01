«Черно-красный возвращается». «Баффало» в ноябре представит третий комплект формы
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«Баффало Сэйбрз» в официальном «Твиттере» клуба сообщил, что в ноябре клуб представит третий комплект формы на сезон-2022/2023.
«Чёрно-красный возвращается», – написал клуб в «Твиттере».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Баффало» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. После 82 матчей команда набрала 75 очков – это на 25 меньше, чем у «Вашингтон Кэпиталз», который с восьмой строчки вышел в розыгрыш Кубка Стэнли.
Действующим победителем сезона НХЛ является «Колорадо Эвеланш», который в финале обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Таким образом, «Эвеланш» стали первой командой, которая выиграла серию у «Тампы», начиная с 2020 года. До этого «Лайтнинг» дважды подряд завоёвывали трофей.
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