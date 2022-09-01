Генменеджер «Миннесоты» назвал причину обмена Куликова в «Анахайм»

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о переходе защитника Дмитрия Куликова в «Анахайм Дакс».



«Классный игрок, отлично проведший прошлый сезон, но нам нужно место под потолком зарплат. Мы посчитали, что у нас слишком много защитников, и мы не хотим ситуаций, когда ребята не играют или играют малое количество времени. Переговоры с «Анахаймом» шли довольно долго, и всё решилось буквально сегодня. Желаем Куликову только всего наилучшего», – цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2021/2022 Куликов провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и отметился 24 (7+17) очками при показателе полезности «+23», однако не лучшим образом сыграл в плей-офф. Он принял участие только в первой и последней играх серии с «Сент-Луис Блюз», сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «-4».



Всего на счету Куликова 805 матчей в Национальной хоккейной лиге. Он выступал в таких командах, как «Миннесота», «Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Виннипег», «Баффало» и «Флорида». Всего на его счету 198 (42+156) очков в НХЛ.