«Трактор» назвал имена капитана и его ассистентов на сезон-2022/2023

Челябинский «Трактор» обьявил имя капитана команды на сезон-2022/2023, а также его ассистентов. Капитаном стал Сергей Калинин. Его помощники – Антон Бурдасов, Альберт Яруллин, Владимир Ткачёв и Андрей Стась.
По итогам прошлого сезона челябинцев заняли второе место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где дошли до финала конференции и уступили магнитогорскому «Металлургу».
Новый сезон КХЛ стартует уже сегодня, 1 сентября, матчем ЦСКА – «Металлург». Челябинцы первую встречу проведут завтра, 2 сентября, с череповецкой «Северсталью». Матч пройдёт в Челябинске.
С сезона-2022/2023 команды проведут в регулярном чемпионате рекордные 68 матчей: 42 матча каждый с каждым (21 дома, 21 в гостях); 20 игр с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях); 6 встреч в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей (3 дома, 3 в гостях).
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