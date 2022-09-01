Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» назвал имена капитана и его ассистентов на сезон-2022/2023

«Трактор» назвал имена капитана и его ассистентов на сезон-2022/2023
Комментарии

Челябинский «Трактор» обьявил имя капитана команды на сезон-2022/2023, а также его ассистентов. Капитаном стал Сергей Калинин. Его помощники – Антон Бурдасов, Альберт Яруллин, Владимир Ткачёв и Андрей Стась.

По итогам прошлого сезона челябинцев заняли второе место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где дошли до финала конференции и уступили магнитогорскому «Металлургу».

Новый сезон КХЛ стартует уже сегодня, 1 сентября, матчем ЦСКА – «Металлург». Челябинцы первую встречу проведут завтра, 2 сентября, с череповецкой «Северсталью». Матч пройдёт в Челябинске.

С сезона-2022/2023 команды проведут в регулярном чемпионате рекордные 68 матчей: 42 матча каждый с каждым (21 дома, 21 в гостях); 20 игр с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях); 6 встреч в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей (3 дома, 3 в гостях).

«Когда Гусев забил немцам, я плакал от счастья». Откровения олимпийского чемпиона Калинина «Когда Гусев забил немцам, я плакал от счастья». Откровения олимпийского чемпиона Калинина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022