«Баффало» заключил контракт с голкипером, который мог перейти в «Барыс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сейбрз» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 23-летним финским вратарём Укко-Пекка Луукконеном.

Срок соглашения рассчитан на два сезона с ежегодной заработной платой в размере $ 837,5 тыс.

«Клинки» выбрали финна на драфте 2017 года под общим 54-ым номером. В прошлом сезоне НХЛ голкипер в девяти встречах одержал две победы при проценте отражённых бросков 91,7% и коэффициенте надёжности 2,74.

Также вместе со сборной Финляндии Луукконен становился победителем юниорского и молодёжного чемпионатов мира.

Напомним, ранее по информации СМИ Укко-Пекка Луукконен мог перейти в казахстанский «Барыс», однако агент игрока опроверг эти слухи.

«Барыс» начнёт сезон с тремя вратарями: Никитой Бояркиным, Андреем Шутовым и Джелал-ад-дином Амирбековым.