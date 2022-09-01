«Баффало» заключил контракт с голкипером, который мог перейти в «Барыс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сейбрз» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 23-летним финским вратарём Укко-Пекка Луукконеном.
Срок соглашения рассчитан на два сезона с ежегодной заработной платой в размере $ 837,5 тыс.
«Клинки» выбрали финна на драфте 2017 года под общим 54-ым номером. В прошлом сезоне НХЛ голкипер в девяти встречах одержал две победы при проценте отражённых бросков 91,7% и коэффициенте надёжности 2,74.
Также вместе со сборной Финляндии Луукконен становился победителем юниорского и молодёжного чемпионатов мира.
Напомним, ранее по информации СМИ Укко-Пекка Луукконен мог перейти в казахстанский «Барыс», однако агент игрока опроверг эти слухи.
«Барыс» начнёт сезон с тремя вратарями: Никитой Бояркиным, Андреем Шутовым и Джелал-ад-дином Амирбековым.
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