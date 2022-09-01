Третьяк – о новом сезоне КХЛ: это игра на выживание

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о новом сезоне КХЛ.
«Во-первых, это большое испытание и для каждого клуба, и для хоккеистов, потому что будет много домашних матчей подряд, болельщики не привыкли к такому ритму игр. Это и затратно, и собрать на каждый матч одних и тех же болельщиков сложно, поэтому клубам в первую очередь нужно очень много работать с тем, чтобы больше людей пришло на хоккей, надо больше заниматься маркетингом. Не каждый пойдёт на хоккей, когда команды играют четыре-пять матчей подряд.
На протяжении многих лет все привыкли к паузам, в течение которых залечивают раны, что-то меняют, пересматривают. Сейчас будет очень сложно, как в НХЛ, и это игра на выживание. Будут сложности для игроков потому, что много матчей, переездов, особенно если пойдут травмы.
В НХЛ, как я помню, некоторые команды плохо начинали чемпионат, а потом становились обладателями Кубка Стэнли, поэтому у нас руководители клубов должны набраться терпения. Многие выступали, мол, нам надо такой чемпионат, но вот посмотрим, что будет, и готовы ли к такому марафону игроки, руководители», – цитирует Третьяка ТАСС.
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