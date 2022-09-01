Сегодня, 1 сентября, стартует новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. В матче Кубка Открытия встретятся прошлогодние финалисты Кубка Гагарина – победитель турнира ЦСКА и обладатель серебряных медалей «Металлург». Начало встречи – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед началом сезона команды приняли участие в нескольких предсезонных турнирах, а теперь они откроют сезон-2022/2023.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет обладателем Кубка Открытия КХЛ?»

С сезона-2022/2023 команды проведут в регулярном чемпионате рекордные 68 матчей: 42 матча каждый с каждым (21 дома, 21 в гостях); 20 игр с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях); 6 встреч в рамках добора с целью повышения количества принципиальных матчей (3 дома, 3 в гостях).