«Йокерит» не сыграет в сезоне-2023/2024 Финской лиги

Акционеры финской хоккейной лиги решили, что не будут выдавать лицензии новым клубом на участие в турнире в сезоне-2023/2024. Таким образом, «Йокерит» сможет войти в состав участников Финской лиги только в сезоне-2024/2025.
«Сейчас просто пришло время успокоить ситуацию. Акционеры считают, что в сложившихся обстоятельствах у них есть потребность и обязанность защищать интересы как Лиги, так и Федерации хоккея Финляндии», – цитирует Председателя правления лиги Хейкки Хилтунена Iltalehti.
Отметим, что «Йокерит» – не единственная команда, которая была намерена войти в состав участников со следующего сезона.
Долгое время клуб выступал в КХЛ, в сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позднее «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ.
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