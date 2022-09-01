Сушинский: обид на «Авангард» нет. Понимаю разницу между клубом и отдельной личностью

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о готовности вернуться в клуб.



«Я много раз говорил, что всегда готов работать в «Авангарде». Люблю этот клуб, мне нравится приносить ему пользу, и его судьба мне не безразлична. Никаких обид на «Авангард» у меня уж точно не осталось. Да и с чего бы взяться этим обидам, если болельщики омичей меня любят и поддерживают? Они прекрасно понимают всё, что происходит. Также я до сих пор нормально общаюсь с тренерами команды. Всё дело в том, что нужно понимать разницу между клубом и отдельными личностями. Вернее, отдельной личностью.

Знаете, думаю, в клубе не хуже меня понимают, кто собрал чемпионский состав на сезон-2020/2021. Но это всё равно ничего не изменит. Уверен, звонка с предложением вернуться в клуб не поступит», — цитирует Сушинского BetOnMobile.