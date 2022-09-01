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«В этом году Кубок точно достанется нам». «Сибирь» опубликовала видео к новому сезону КХЛ

«В этом году Кубок точно достанется нам». «Сибирь» опубликовала видео к новому сезону КХЛ
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Новосибирская «Сибирь» выпустила мультипликационный ролик, посвященный новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Видео выполнено в стиле видеоигры, где главной задачей является завоевание Кубка Гагарина – 2022. Отметим, что видео озвучивает генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

«Кубок выполнен в единственном экземпляре и каждый год переходит к новому чемпиону. В этом году он точно достанется нам!» – сказано в видеоролике.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Сибирь» заняла шестое место в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву».

Наивысшим достижением клуба является выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/2015.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург». «Сибирь» начнёт сезон 2 сентября гостевой встречей с «Сочи».

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