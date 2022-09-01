Президент КХЛ рассказал, чем будет интересен новый сезон КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.



«Интересно, как команды пройдут сезон без пауз. Обычно именно в перерывах они меняют тренеров, проводят разные микроциклы. Теперь все будут вынуждены жить по-другому, в одинаковых условиях. Теперь никого не увезёшь в феврале на сборы, не устроишь «разгрузочную паузу» перед плей-офф. Нужна стратегия, в том числе по ротации состава.



Интересно посмотреть на «Северсталь». По итогам прошлого сезона по спортивной части рейтинга эта команда заняла первое место. Интересно смотреть на целый ряд дерби. На «Ак Барс». Интересно многое», – цитирует Морозова «РБК-Спорт».

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся сегодня, 1 сентября.