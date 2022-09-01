Плющев рассказал, что ему не понравилось в игре «Ак Барса» на предсезонке

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос о том, будет ли московское «Динамо» в очном матче 3 сентября мстить «Ак Барсу» за то, что казанцы забрали почти всех динамовских звёзд, а также поделился мнением об игре команд на предсезонке.



«Что значит мстить? «Ак Барс» ведь никого не украл и интригами не занимался, насколько я знаю. Казанцы проявили интерес, «Динамо» не возмущалось по этому поводу. Но игра, конечно, будет связана с некоторыми принципиальными амбициями. Это безусловно. Тем более «Ак Барс» не слишком ярко выступил на домашнем турнире. Болельщикам надо будет доказывать, что это были лишь предсезонные штучки.



«Динамо» тоже надо будет реабилитироваться. Они также в первый раз не выиграли Кубок мэра Москвы. Хотя, так же как «Ак Барс» на своем кубке, были неоднократными обладателями. В обеих командам большие тектонические изменения. В общем, игра будет интересная. Возможно, с какими-то элементами супержесткости.



Тут важнее, насколько команды смогут показать тонкий хоккей. А «Ак Барс» всегда славился именно такой игрой. К сожалению, несколько последних сезонов мы видели у Казани так называемый системный хоккей Квартальнова. Многие его называют прямолинейным хоккеем.



Что мне не понравилось в игре «Ак Барса» на предсезонке? Во-первых, ставка делается на одно ведущее звено. Были моменты, когда при розыгрыше большинства со льда вообще по две минуты не уходило звено Шипачёва и Радулова. А все остальные только смотрели. Это может очень нехорошо сказаться на психологической атмосфере в «Ак Барсе». Какое бы ни было ударное звено, оно не должно без замен две минуты играть в большинстве. Если тренерский штаб рассчитывает на одно звено, то у других игроков команды развивается комплекс неполноценности. Сезон длинный, и таких вещей делать нельзя.



Во-вторых, в игре «Ак Барса» я не увидел достаточное количество комбинационных моментов. В основном расчёт пока делается только на индивидуальное мастерство хоккеистов», – цитирует Плющева «Татар-Информ».