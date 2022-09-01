Каменский: думаю, в этом году на Кубок Гагарина будут претендовать 6-8 команд

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Новый сезон – это всегда ожидания. Сейчас кого-то тяжело выделять. Я уверен, что будет много сюрпризов. Составы у всех классные, все укомплектованы, провели хорошую предсезонку. Предсезонные турниры показали, что клубы настроены очень серьёзно. Думаю, в этом году будет больше лидеров. Команд шесть-восемь будут претендовать на Кубок Гагарина.



Я не вижу никаких проблем из-за отсутствия легионеров и иностранных клубов. КХЛ будет прекрасно развиваться без них. Зрелищности будет только больше, потому что у молодых игроков появится шанс проявить себя. Все команды будут боле-менее в одинаковых условиях, и борьба будет интересная. Никакой паники нет и не должно быть. Мы никогда не стояли на месте. Сейчас ещё больше внимания будет уделено внутренним делам. Например, развитию детско-юношеского хоккея», – цитирует Каменского Metaratings.