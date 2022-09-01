Рейдеборн и Кошечкин выйдут в основе в матче за Кубок Открытия между ЦСКА и «Магниткой»

Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на матч за Кубок Открытия сезона Континентальной хоккейной лиги – 2022/2023.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Место в воротах «Магнитки» займёт Василий Кошечкин, у ЦСКА с первых минут выйдет голкипер Адам Рейдеборн.
ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Нестеров – Диц, Слепышев – Григоренко – Плотников;
Классон – Провольнев, Полтапов – Каменев – Абрамов;
Дыбленко – Сергеев, Карнаухов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Юртайкин – Панкратов – Гуськов, Мингачёв.
«Металлург»:
Кошечкин (Паскуале);
Яковлев – Земчёнок, Лайпсик – Майе – Никонцев;
Хохлов – Минулин, Голдобин – Зернов – Карпов;
Маклюков – Хабаров, Чибисов – Фисенко – Юров;
Орехов, Кошелев – Платонов – Акользин, Гребёнкин.
- 1 сентября 2022
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