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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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18:10 Мск
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Рейдеборн и Кошечкин выйдут в основе в матче за Кубок Открытия между ЦСКА и «Магниткой»

Рейдеборн и Кошечкин выйдут в основе в матче за Кубок Открытия между ЦСКА и «Магниткой»
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Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на матч за Кубок Открытия сезона Континентальной хоккейной лиги – 2022/2023.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Место в воротах «Магнитки» займёт Василий Кошечкин, у ЦСКА с первых минут выйдет голкипер Адам Рейдеборн.

ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Нестеров – Диц, Слепышев – Григоренко – Плотников;
Классон – Провольнев, Полтапов – Каменев – Абрамов;
Дыбленко – Сергеев, Карнаухов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Юртайкин – Панкратов – Гуськов, Мингачёв.

«Металлург»:

Кошечкин (Паскуале);
Яковлев – Земчёнок, Лайпсик – Майе – Никонцев;
Хохлов – Минулин, Голдобин – Зернов – Карпов;
Маклюков – Хабаров, Чибисов – Фисенко – Юров;
Орехов, Кошелев – Платонов – Акользин, Гребёнкин.

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