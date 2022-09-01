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«Йокерит» подаст заявку на участие во второй лиге Финляндии

«Йокерит» подаст заявку на участие во второй лиге Финляндии
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Финский «Йокерит» собирается подать заявку на участие во втором финском дивизионе, сообщает Iltalehti.

Отмечается, что руководство Финской лиги объявило, что путь в высший дивизион будет проходить через Mestis (второй дивизион чемпионата Финляндии).

«Вопрос внесения команд напрямую в первую лигу потребует изменения правил соревнований, это должно быть принято решением федерального правительства», — сообщил председатель Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела.

«Йокерит» должен сначала сделать запрос в Федерацию хоккея Финляндии, в федеральное правительство и в конкурсную комиссию. Подчеркну, что если клуб не будет играть в Mestis в начинающемся сезоне и планирует подать заявку на лицензию, он должен иметь серийное место, предоставленное федеральным правительством.

Также остаётся открытым вопрос, требуется ли чемпионство в Mestis для того, чтобы перейти в лигу выше», — заявил директор по соревнованиям Финской лиги Пиркка Антила.

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