Форвард «Металлурга» Акользин забросил первую шайбу нового сезона КХЛ

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На 13-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу «Магнитки».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На девятой минуте первую шайбу в матче и в новом сезоне забросил нападающий «Металлурга» Павел Акользин. Ярослав Хабаров в позиционной атаке сделал наброс от синей линии, а Акользин у ворот совершил голевое подправление.

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Напомним, ЦСКА и «Металлург» встречались в финальной серии Кубка Гагарина — 2022. Армейцы одержали победу в серии со счётом 4-3 и стали обладателями трофея.