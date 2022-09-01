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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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18:10 Мск
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Форвард «Металлурга» Акользин забросил первую шайбу нового сезона КХЛ

Форвард «Металлурга» Акользин забросил первую шайбу нового сезона КХЛ
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На 13-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу «Магнитки».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На девятой минуте первую шайбу в матче и в новом сезоне забросил нападающий «Металлурга» Павел Акользин. Ярослав Хабаров в позиционной атаке сделал наброс от синей линии, а Акользин у ворот совершил голевое подправление.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, ЦСКА и «Металлург» встречались в финальной серии Кубка Гагарина — 2022. Армейцы одержали победу в серии со счётом 4-3 и стали обладателями трофея.

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