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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:10 Мск
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Участники Суперсерии 1972 года СССР — Канада присутствуют на матче-открытии сезона КХЛ

Участники Суперсерии 1972 года СССР — Канада присутствуют на матче-открытии сезона КХЛ
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». По окончании первого периода встречи счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На матче присутствуют участники легендарной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады: Борис Михайлов, Владимир Лутченко, Александр Волчков и Юрий Ляпкин.

Источник фото: трансляция матча на video.khl.ru.

Напомним, в первой двадцатиминутке в составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились нападающие Павел Акользин и Семён Кошелев. У ЦСКА удаление до конца игры заработал форвард Прохор Полтапов, ударивший в голову защитника «Магнитки» Артёма Земчёнка.

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