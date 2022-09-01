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ЦСКА забросил пять безответных шайб «Металлургу» во втором периоде матча за Кубок Открытия

ЦСКА забросил пять безответных шайб «Металлургу» во втором периоде матча за Кубок Открытия
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». По окончании второго периода счёт 5:2 в пользу армейцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хоккеисты ЦСКА сумели забросить пять безответных шайб во втором периоде. В составе армейцев забили Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Семён Панкратов, Сергей Плотников и Данил Юртайкин. После третьей пропущенной шайбы голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин был заменён на Эдди Паскуале.

В первом периоде у «Металлурга» голы забили Павел Акользин и Семён Кошелев.

Напомним, ЦСКА и «Металлург» встречались в финале Кубка Гагарина — 2022, победу одержали армейцы (4-3).

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