ЦСКА забросил пять безответных шайб «Металлургу» во втором периоде матча за Кубок Открытия

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». По окончании второго периода счёт 5:2 в пользу армейцев.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Хоккеисты ЦСКА сумели забросить пять безответных шайб во втором периоде. В составе армейцев забили Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Семён Панкратов, Сергей Плотников и Данил Юртайкин. После третьей пропущенной шайбы голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин был заменён на Эдди Паскуале.



В первом периоде у «Металлурга» голы забили Павел Акользин и Семён Кошелев.



Напомним, ЦСКА и «Металлург» встречались в финале Кубка Гагарина — 2022, победу одержали армейцы (4-3).