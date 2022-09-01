Матыцин — о сезоне КХЛ: отмечу легионеров, приехавших в наши клубы, несмотря на критику

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал старт нового сезона Континентальной хоккейной лиги.



«Поздравляю КХЛ со стартом 15-го, юбилейного сезона. Сегодня на матче большой праздник, трибуны хорошо заполнены, радует, что очень много детей, хотя, казалось, 1 сентября могли бы праздновать дома, но предпочли быть с родителями на хоккее.



В новом сезоне КХЛ жду хорошей, конкурентной борьбы, для этого есть все основания. Несмотря на санкции, вижу, что отечественная хоккейная школа самодостаточная, мощная, производит хороший продукт, много талантливых игроков, их игра вызывает интерес у зрителей. А это даёт хороший стимул тому, чтобы дети приходили в хоккей.

Одно из главных достоинств, что зрители чувствуют себя причастными к игре, они знают игроков команд, своих кумиров. Всё это значительная часть воспитания и патриотизма, что особенно сейчас важно. Спорт – это мощный фактор воспитания патриотических чувств: любви к своей команде, городу, своим кумирам.



Хочу отметить легионеров, кто проявил мужество и приехал в наши клубы. Спортсмены, которые, несмотря на критику, приехали, показали, что для них идеалы спорта выше сиюминутной политической конъюнктуры», — сказал Матыцин.