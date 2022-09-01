ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Открытия. Больше побед — только у московского «Динамо»

Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:2.



Армейский клуб во второй раз в своей истории стал победителем стартового матча сезона. Впервые это произошло в 2015 году, тогда ЦСКА переиграл в овертайме санкт-петербургский СКА (4:3 ОТ). Всего красно-синие играли во встрече за Кубок Открытия семь раз, уступив в пяти матчах.



Больше всех побед в первой игре сезона — у московского «Динамо», бело-голубые трижды выигрывали Кубок: в 2010 году («Ак Барс», 3:1), 2012-м («Авангард», 3:2 Б) и 2013-м («Трактор», 5:1). А в 2014 году москвичи уступили «Магнитке» со счётом 1:6.



Отметим, что «Металлург» также дважды выигрывал Кубок Открытия: помимо 2014-го, они побеждали в матче в 2016 году, обыграв ЦСКА (3:2).