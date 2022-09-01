ЦСКА — «Металлург»: видеообзор матча за Кубок Открытия КХЛ — 2022

Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:2. Встреча состоялась на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.
В составе армейцев шайбы забросили Михаил Григоренко (дубль), Данил Юртайкин, Сергей Плотников, Семён Панкратов и Павел Карнаухов, у «Магнитки» отличились Павел Акользин и Семён Кошелев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА во второй раз одержал победу в Кубке Открытия в своей истории.
Завтра, 2 сентября, в КХЛ состоится второй игровой день. Расписание матчей: «Автомобилист» — «Локомотив» (17:00 мск), «Трактор» — «Северсталь» (17:00 мск), «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал» (19:00 мск), «Спартак» — «Амур» (19:30 мск), «Сочи» — «Сибирь» (19:30 мск).
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