ЦСКА и «Металлург» повторили рекорд результативности Кубка Открытия КХЛ
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Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:2.
Армейцы и «Магнитка», забросив восемь шайб на двоих, повторили рекорд результативности матчей за Кубок Открытия: достижение было установлено 12 сентября 2011 года, когда «Салават Юлаев» обыграл «Атлант» со счётом 5:3.
Также ЦСКА, забросив шесть шайб в ворота «Металлурга», повторил рекорд результативности для одной команды в матчах за Кубок Открытия. Ранее «Магнитка» и СКА забрасывали по шесть шайб в ворота московского «Динамо» (сезон-2014/2015) и «Ак Барса» (сезон-2018/2019) соответственно.
Отметим, что ЦСКА выиграл Кубок Открытия во второй раз, ранее сделав это в 2015 году (СКА, 4:3 ОТ).
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