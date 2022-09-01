«Даллас» подписал новый контракт с голкипером Эттингером на $ 12 млн

«Даллас Старз» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с голкипером Джейком Эттингером.



Отмечается, что 23-летний вратарь, находившийся в статусе ограниченно свободного агента после контракта новичка, заключил соглашение сроком на три года. Кэпхит Эттингера составит $ 4 млн в год, общая сумма контракта — $ 12 млн.



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги вратарь принял участие в 48 матчах, одержав 30 побед, отражая 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,53. В плей-офф на счету Эттингера семь игр, в которых он пропустил в среднем 1,81 шайбы, отразив 95,4% бросков.



«Даллас» выбрал Эттингера в первом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 26-м номером.