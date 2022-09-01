«Так «классно» играл». Воробьёв объяснил причину снятия с игры Голдобина

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, почему снял с игры нападающего клуба Николая Голдобина.



«Почему посадил Голдобина? Почему… Так классно играл, в кавычках. Когда очень хорошо играешь, тогда и снимают.



Чем был продиктован выбор Кошечкина? Выбор Кошечкина продиктован был многими вещами. У Василия есть в контракте некоторые пункты, по форме он довольно неплохо выглядел на тренировках. И мы думали, что он хорошо сыграет сегодня», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Отметим, что Голдобин провёл на льду 9 минут 29 секунд, заработав за это время показатель полезности «-2» и не совершив результативных действий. Кошечкин был заменён на 28-й минуте после того, как пропустил три шайбы.