Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею среди женщин – 2022
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Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею среди женщин, который проходит в Дании.
США – Чехия
Канада – Швейцария.
Полуфинальные матчи состоятся 3 сентября.
Напомним, за выход в полуфинал сборная США разгромила национальную команду Венгрии со счётом 12:1. Сборная Чехия, в свою очередь, в овертайме обыграла сборную Финляндии.
Сборная Канады в четвертьфинале со счётом 3:0 обыграла Швецию, а Швейцария победила Японию со счётом 2:1.
Финальной матч женского чемпионата мира состоится 4 сентября. В этот же день пройдёт и матч за третье место.
Напомним, действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче 2021 года одержала победу над сборной США.
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