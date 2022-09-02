Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею среди женщин – 2022

Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею среди женщин, который проходит в Дании.

США – Чехия

Канада – Швейцария.

Полуфинальные матчи состоятся 3 сентября.

Напомним, за выход в полуфинал сборная США разгромила национальную команду Венгрии со счётом 12:1. Сборная Чехия, в свою очередь, в овертайме обыграла сборную Финляндии.

Сборная Канады в четвертьфинале со счётом 3:0 обыграла Швецию, а Швейцария победила Японию со счётом 2:1.

Финальной матч женского чемпионата мира состоится 4 сентября. В этот же день пройдёт и матч за третье место.

Напомним, действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче 2021 года одержала победу над сборной США.