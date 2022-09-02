Хоккеист Сулейманов может быть наказан штрафом в 3 млн за подкуп сотрудника военкомата
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Представитель государственного обвинения на суде в Уфе попросил наказать хоккеиста Анвара Сулейманова, обвиняемого в подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии, штрафом в размере трёх миллионов рублей, сообщают «РИА Новости Спорт».
В заявлении гособвинителя отмечается, что хоккеист сам попросил свидетеля об услуге — передаче взятки сотруднику военкомата для уклонения от службы в армии, что доказывает его вину. Защита Сулейманова заявила суду, что посредник сам подтолкнул игрока к даче взятки. Сулейманов отказался от участия в заседании, заявив, что не готов к последнему слову.
Суд отложил заседание на 5 сентября, где хоккеист выступит с последним словом и судья вынесет приговор.
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