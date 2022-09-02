«Салават Юлаев» представил обновлённую форму на сезон КХЛ-2022/2023

«Салават Юлаев» представил новую форму на сезон-2022/2023 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
«Дизайн формы сезона 2022/2023 – это сохранение узнаваемости традиций в сочетании с лаконичностью и простотой. Не революция, а эволюция стиля.Альтернативный нейминг «Уфа» на плечах на русском и башкирском языках повторяет форму пчелиных сот и подчёркивает глубокую связь клуба с главными символами республики. В основу паттерна на рукавах легла уже ставшая классической треугольная форма логотипа.
Общий визуальный облик вдохновлен традиционными башкирскими костюмами. В частности, как дань уважения национальным костюмам на домашней игровой форме – белые плечи», — сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».
Фото: Пресс-служба «Салавата»
Фото: Пресс-служба «Салавата»
Фото: Пресс-служба «Салавата»
- 2 сентября 2022
-
12:39
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:13
-
10:40
-
10:25
-
10:07
-
09:46
-
09:30
-
09:26
-
09:02
-
08:46
-
08:19
-
08:13
-
01:36
- 1 сентября 2022
-
23:02
-
22:51
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:42
-
21:27
-
21:23
-
21:11
-
21:05
-
20:45
-
20:15
-
19:52
-
19:35
-
19:30