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«Салават Юлаев» представил обновлённую форму на сезон КХЛ-2022/2023

«Салават Юлаев» представил обновлённую форму на сезон КХЛ-2022/2023
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«Салават Юлаев» представил новую форму на сезон-2022/2023 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Дизайн формы сезона 2022/2023 – это сохранение узнаваемости традиций в сочетании с лаконичностью и простотой. Не революция, а эволюция стиля.Альтернативный нейминг «Уфа» на плечах на русском и башкирском языках повторяет форму пчелиных сот и подчёркивает глубокую связь клуба с главными символами республики. В основу паттерна на рукавах легла уже ставшая классической треугольная форма логотипа.

Общий визуальный облик вдохновлен традиционными башкирскими костюмами. В частности, как дань уважения национальным костюмам на домашней игровой форме – белые плечи», — сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

Фото: Пресс-служба «Салавата»

Фото: Пресс-служба «Салавата»

Фото: Пресс-служба «Салавата»

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