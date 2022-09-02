К. Сафронов: в СКА сейчас делается упор на команду, а не звёзд. Все вместе, одна цель!

Известный в прошлом защитник Кирилл Сафронов поделился мнением о составе СКА, а также об игровом стиле клуба в предстоящем сезоне КХЛ.



«Потеря кого из игроков стала для СКА самой существенной? Наверное, Кузьменко и Гусева, хотя последний ещё может вернуться в СКА. Кузьменко, безусловно, в последние годы был лидером атак армейцев, и, наверное, у него больше всего шансов закрепиться в НХЛ. Марченко, Морозов — хорошие молодые ребята. Но мне кажется, они не полностью раскрыли свой потенциал в питерской команде по разным причинам. Тот же Морозов — хороший «центр», но в последнем сезоне играл немного, его обменяли в «Сочи». Аскаров — вратарь, а с ними посложнее, созревают позже. Думаю, в НХЛ ему придется еще набраться опыта в фарм-клубе.



В атаке армейцев сейчас нет откровенных звёзд? В команде есть опытные ребята, но я бы отметил подписание контракта с Яшкиным, который назначен капитаном. Дмитрий — опытный хоккеист: в НХЛ выступал, в «Динамо» в своё время здорово смотрелся. Тут самый важный вопрос, насколько у него получится сыграться с партнёрами, кто для него станет «центральным», кто будет подносить снаряды. И вообще, анализируя последние сезоны, заметим, что в СКА сейчас больше упор делается на команду, на командные взаимодействия. Никогда не говорят о ком-то персонально. Все вместе, одна цель! Тренерский штаб хочет иметь четыре равноценных звена, способных делать результат.



СКА выбирает изначально атакующий стиль: давление, много бросков, быстрый выход, проход средней зоны. А когда у тебя есть всего несколько явных лидеров, их проще нейтрализовать. Хотя я не могу сказать, что в СКА нет ярких личностей в составе. В обороне опытные защитники: Ожиганов, поигравший в НХЛ, Фальковский, Грант. В атаке, кроме Яшкина, не стоит забывать и про Кетова. Хет-триков от него, наверное, ждать, не стоит, но он очень полезен — и шайбу на себя способен поймать, и в меньшинстве убежать, забить. То есть лидеров хватает. Может, и из молодых кто-то ещё по ходу сезона «выстрелит». Посмотрим.



Какую игровую модель ждать от СКА? Активный стиль, в котором обороняются и нападают всей пятеркой. Форварды должны активно помогать сзади, защитники — подключаться в атаку. Хоккей в исполнении СКА будет не такой комбинационный, но зато активный и быстрый. Будет ставиться задача «садиться» на игроков соперника, не давать им поднимать голову. Ждём много бросков по воротам и, надеемся, побольше голов. Армейцы много работали в межсезонье на высокогорье и должны подойти к чемпионату в хорошей физической форме», — цитирует Сафронова «Спорт уик-энд».